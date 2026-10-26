देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

पहला अनौपचारिक टेस्ट: देवदत्त पडिक्कल दोहरे शतक से चूके, न्यूजीलैंड-A के खिलाफ बनाए 199 रन

लेखन आदर्श कुमार 09:50 am Oct 26, 202609:50 am

क्या है खबर?

बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंडिया-A की दूसरी पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 199 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पडिक्कल महज एक रन से दोहरा शतक बनाने से चूक गए। हालांकि, पहली पारी में उनका बल्ला खामोश रहा था। वह 77 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।