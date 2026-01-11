WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 4 रन से हरा दिया। ये इस संस्करण उनकी लगातार दूसरी जीत रही। इस मुकाबले से पहले उन्हें यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ जीत मिली थी। वहीं, DC को लगातार दूसरे मुकाबले में हार मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए GG ने 209 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में DC की टीम 205/5 का स्कोर ही बना पाई।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। GG के लिए सोफी डिवाइन ने 95 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा कप्तान एशले गार्डनर के बल्ले से 49 रन निकले। DC के लिए नंदनी शर्मा ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। जवाब में DC के लिए लिजेल ली ने 86 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनके अलावा लौरा वोल्वार्ड्ट 77 रन तो बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

पारी डिवाइन की धमाकेदार पारी पर एक नजर डिवाइन ने 42 गेदों का सामना किया और 95 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 226.19 की रही। ये उनके WPL करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। वह बदकिस्मत रही कि महज 5 रन से WPL इतिहास का पहला शतक जड़ने से चूक गईं। वह इससे पहले 99 रन पर आउट हो चुकी हैं। बेथ मूनी के साथ डिवाइन ने पहले विकेट के लिए 49 गेंदों में 94 रन की साझेदारी निभाई।

रन डिवाइन ने 1 ओवर में जड़ दिए 32 रन डिवाइन की तूफानी पारी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने पारी का छठा ओवर लेकर आई DC की स्पिनर स्नेह राणा के ओवर में 32 रन बटोर लिए। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर चौके और फिर लगातार 6 छक्के जड़े। यह WPL इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड UPW की दीप्ति शर्मा के नाम दर्ज था, जिन्होंने WPL 2025 में राॅयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 28 रन लुटाए थे।

छक्के डिवाइन ने एक पारी में जड़े संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के इस पारी के साथ ही डिवाइन अब WPL इतिहास में एक पारी में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के जड़ने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में गार्डनर (8 बनाम RCB, 2025) और चिनले हेनरी (8 बनाम DC, 2025) की बराबरी कर ली है। बड़ी बात यह है कि डिवाइन ने दूसरी बार यह कारनामा किया है। इससे पहले उन्होंने WPL 2023 में RCB की ओर से खेलते हुए GG के खिलाफ 8 छक्के जड़े थे।

स्कोर WPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर डिवाइन की 95 रन की यह पारी WPL इतिहास का तीसरा सवोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा है। इस लीग का सर्वोच्च स्कोर भी संयुक्त रूप से डिवाइन (99 बनाम GG, 2023) और UPW की जॉर्जिया वोल (99* बनाम RCB, 2025) के नाम दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर एलिसा हीली (96* बनाम RCB, 2023) और मूनी (96* बनाम UPW, 2025) हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर डिवाइन (95 बनाम DC, 2026) और हरमनप्रीत कौर (95* बनाम GG, 2024) हैं।

हैट्रिक नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली चौथी गेंदबाज नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली केवल चौथी गेंदबाज बनी। उन्होंने इस्सी वोंग, दीप्ति और ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। वोंग ने साल 2023 में MI की ओर से UPW के खिलाफ, दीप्ति ने 2024 में UPW के लिए DC के खिलाफ और हैरिस ने साल 2025 के संस्करण में UPW की ओर से DC के खिलाफ हैट्रिक लेने का कारनामा किया था।

5 विकेट WPL में 5 विकेट लेने वाली 7वीं गेंदबाज हैं नंदनी नंदनी WPL इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाली 7वीं गेंदबाज हैं। वह मैरिजान कप्प (5/15 बनाम GG) और तारा नॉरिस (5/29 बनाम RCB) के बाद 5 विकेट लेने वाली DC की तीसरी गेंदबाज भी हैं। नंदनी ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ WPL में डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अब GG के खिलाफ इस 5 विकेट हॉल के साथ उनके 2 मैचों में 7 विकेट पूरे हो गए हैं।

कमाल लिजेल ली की पारी और उनके आंकड़े पर एक नजर लिजेल ली ने 54 गेंदों का सामना किया और 86 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 159.26 की रही। WPL में इस खिलाड़ी ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। इस खिलाड़ी ने 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 96 रन बनाए हैं। ये DC के लिए इस टूर्नामेंट में बनाया गया दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। पहले स्थान पर मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने पिछले संस्करण 92 रन की पारी खेली थी।