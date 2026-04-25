IPL 2026: लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट, एंबुलेंस से गए बाहर; देखें वीडियो

घटना

कैसे चोटिल हुए एनगिडी?

PBKS की पारी के तीसरे ओवर में प्रियांश आर्य ने अक्षर पटेल की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन अधिक ऊंचाई पर चली गई। एनगिडी उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए और कैच लेने के प्रयास में सिर के बल गिर गए। उनका सिर सीधे जमीन से टकराया और उनकी गर्दन भी मुड़ गई। इसके बाद एनगिडी कुछ समय मैदान पर बेसुध पड़े रहे। बाद में उन्हें एम्बुलेंस से बाहर ले जाया गया।