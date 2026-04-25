IPL 2026: लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट, एंबुलेंस से गए बाहर; देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 35वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी कैच लपकने के दौरान चोटिल हो गए। बाद में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया। इससे पहले DC ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल (152*) और नितीश राणा (91) की पारियों के दम पर 264/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया।
घटना
कैसे चोटिल हुए एनगिडी?
PBKS की पारी के तीसरे ओवर में प्रियांश आर्य ने अक्षर पटेल की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन अधिक ऊंचाई पर चली गई। एनगिडी उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए और कैच लेने के प्रयास में सिर के बल गिर गए। उनका सिर सीधे जमीन से टकराया और उनकी गर्दन भी मुड़ गई। इसके बाद एनगिडी कुछ समय मैदान पर बेसुध पड़े रहे। बाद में उन्हें एम्बुलेंस से बाहर ले जाया गया।
कन्कशन
DC ने दुष्मंथा चमीरा को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में उतारा
एनगिडी के मैदान पर गिरने के बाद फिजियो और डॉक्टर ने उनके पास पहुंचकर उनकी जांच की। उस दौरान वह उनकी बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे में उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद DC ने उनकी जगह श्रीलंका के दुष्मंथा चमीरा को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में टीम में शामिल किया। अब वह एनगिडी की जगह गेंदबाजी करेंगे। यह DC के लिए बड़ा झटका है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वायरल वीडियो
Lungi Ngidi got Injured while going for a catch— Jeet (@JeetN25) April 25, 2026
Looks very serious 😰. Ambulance was called on ground 🚨. pic.twitter.com/GgU9g68Zsw