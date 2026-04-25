PBKS ने DC के खिलाफ हासिल किया IPL इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 35वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पंजाब किंग्स (PBKS) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के द्वारा दिया गया 265 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये IPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। PBKS ने इस संस्करण छठी जीत हासिल की। वह एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं, DC को चौथे मैच में हार मिली। टीम 3 मैच जीतने में सफल रही है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा DC ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। DC ने 264/2 का स्कोर खड़ा कर दिया। केएल राहुल (152) और नितीश राणा (91) ने धमाकेदार पारियां खेलीं। जवाब में प्रभसिमरन सिंह (76) और प्रियांश आर्य (43) ने PBKS को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद श्रेयस अय्यर (71*) ने टीम को जीत दिला दी। श्रेयस के 2 कैच करुण नायर ने छोड़े। PBKS ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

जानकारी PBKS ने IPL इतिहास का सबसे सफल रन चेज किया IPL का दूसरा सबसे सफल रन चेज भी PBKS ने ही किया था। उसने IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 262 रन का लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल किया था। अब सूची में पहले स्थान पर भी PBKS ही है।

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पारी ऐसी रही राहुल की शतकीय पारी DC को पहला झटका 28 रन पर लगा था। इसके बाद राणा (91) के साथ मिलकर राहुल ने 95 गेंदों में 220 रन की साझेदारी निभाई। राहुल का कैच अर्शदीप सिंह की गेंद पर शशांक सिंह ने छोड़ा और इसका फायदा राहुल ने खूब उठाया। इस संस्करण राहुल ने तीसरा 50+ स्कोर बनाया। राहुल ने 67 गेंदों का सामना किया और 152 रन बनाए। उनके बल्ले से 16 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 226.87 की रही।

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पछाड़ा राहुल ने महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ा राहुल ने अपनी पारी का 13वां रन बनाते ही खास उपलब्धि हासिल की। वह अब IPL इतिहास में छठे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (5,439) को पीछे छोड़ दिया। IPL में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली (8,989) पहले, रोहित शर्मा (7,183) दूसरे, शिखर धवन (6,769) तीसरे, डेविड वार्नर (6,565) चौथे और सुरेश रैना (5,528) 5वें नंबर पर हैं।

तीसरे तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने राहुल राहुल अब IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लागने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने गेल की बराबरी की है। वेस्टइंडीज के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी के भी 6 शतक थे। अब IPL में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ जोस बटलर (7) और कोहली (8) के हैं। राहुल ने संजू सैमसन को पीछे छोड़ा है। सैमसन के IPL में 5 शतक हैं। शुभमन गिल, शेन वॉटसन और डेविड वार्नर के 4-4 शतक हैं।

विकेटकीपर राहुल सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बने राहुल ने IPL में विकेटकीपर के तौर पर 3 शतक लगाए हैं। वह IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इस खिलाड़ी ने क्विंटन डिकॉक और सैमसन की बराबरी की है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी विकेटकीपर के तौर पर 3-3 शतक लगाए हैं। राहुल ने DC के लिए 2, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए 2 और पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए 2 शतक लगाए हैं।

बड़ी IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बने राहुल राहुल ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वह इस टूर्नामेंट में 150+ का स्कोर बनाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। भारत के लिए यह कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ब्रेडन मैकुलम (158*) और गेल (175*) ने ये किया था। राहुल IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक ने PBKS के खिलाफ 2025 में 141 रन की पारी खेली थी।

टी-20 टी-20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज राहुल और राणा ने 220 रन की साझेदारी निभाई। ये IPL इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही। पहले स्थान पर कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी है। दोनों ने IPL 2016 में 229 रन की साझेदारी निभाई थी। राहुल ने टी-20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। उन्होंने तिलक वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने मेघालय के खिलाफ 151 रन की पारी खेली थी। टी-20 क्रिकेट में राहुल के 8 शतक हैं।

सर्वश्रेष्ठ राणा ने खेली सर्वश्रेष्ठ पारी पूरे किए 3,000 रन राणा 44 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके IPL करियर का 22वां और PBKS के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। अपनी पारी का 70वां रन बनाते ही राणा ने खास उपलब्धि हासिल की। उनके IPL में 3,000 रन पूरे हो गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 30वें खिलाड़ी हैं। उन्होंने सर्वाधिक 432 रन DC के खिलाफ बनाए हैं।

पावरप्ले PBKS ने पावरप्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया PBKS ने पावप्ले (पहले 6 ओवर) में 116/0 का स्कोर बनाया। ये IPL के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर साबित हुआ। पहले 6 ओवर में प्रभसिमरन 23 गेंदों में 71 और प्रियांश 14 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद थे। IPL के इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे बड़ा स्कोर 125/0 का रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2024 में DC के खिलाफ पहले 6 ओवर में 125/0 का स्कोर बनाया था।

ताबड़तोड़ प्रभसिमरन ने जड़ा 10वां अर्धशतक प्रभसिमरन 26 गेंदों में 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके IPL करियर का 10वां और DC के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 18 गेंदों में पूरा किया। प्रभसिमरन अब PBKS के लिए चौथा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। PBKS के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड राहुल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2018 में 14 गेंदों में यह कारनामा किया था।

जानकारी DC ने IPL इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया IPL के इतिहास में DC ने अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इस मुकाबले से पहले उनका सबसे बड़ा स्कोर 257/4 का था। IPL 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उसने ये स्कोर बनाया था। उस मैच में उनकी टीम को जीत भी मिली थी।

चौथा श्रेयस ने IPL 2026 का चौथा अर्धशतक जड़ा, पूरे किए 4,000 रन श्रेयस ने 31 गेंदों का सामना किया और 71 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 197.22 की रही। ये उनके IPL करियर का 31वां अर्धशतक रहा। IPL 2026 में उन्होंने चौथा अर्धशतक लगाया। इस संस्करण उन्होंने 7 मैच खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 69.75 की औसत और 186 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने IPL में 4,000 रन भी पूरे किए।

तीसरे प्रभसिमरन ने 6 गेंदों में जड़े 6 चौके क्रिकबज के अनुसार, प्रभसिमरन IPL के इतिहास में एक ओवर में 6 चौके लगाने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले अजिंक्य रहाणे ने 2012 में बेंगलुरु में एस अरविंद के खिलाफ और पृथ्वी शॉ ने 2021 में अहमदाबाद में शिवम मावी के खिलाफ यह कारनामा किया था। प्रभसिमरन ने मुकेश कुमार के ओवर में यह शानदार उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पारी के छठे ओवर में ये कारनामा किया।