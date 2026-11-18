गांगुली ने जियोस्टार पर कहा, "DC में अक्षर पटेल की जगह कोई नहीं ले सकता। हां, कुछ लोगों ने उनके बारे में पूछा था, लेकिन हम भी ऐसे खिलाड़ियों के लिए पूछने गए थे जिनके बारे में हमें पता था कि उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा। IPL ट्रेड विंडो के दौरान चीजें इसी तरह काम करती हैं। हालांकि, जब अक्षर और आशुतोष शर्मा की बात आई, तो हमारा जवाब सीधा ना में था। वे हमारी टीम का अभिन्न हिस्सा हैं।"