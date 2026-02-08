दासुन शनाका टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 16वीं बार हुए शून्य पर आउट, बनाया यह अनचाहा रिकाॅर्ड
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के छठे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए। वह 153 रन के कुल स्कोर पर 5वां विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए और पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह अब इस प्रारूप में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
रिकॉर्ड
शनाका ने जैप्पी बिमेनिमाना को पीछे छोड़ा
शनाका ने शून्य पर आउट होने के साथ ही रवांडा क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जैप्पी बिमेनिमाना को पीछे छोड़ दिया, जो अपने करियर में 15 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इस सूची में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग (14) दूसरे स्थान पर है। इसी तरह थाइलैंड के चलोएमवोंग चैटफैसन, रवांडा के केविन इराकोज, मार्टिन अकायेजू और बांग्लादेश के सौम्य सरकार तीसरे स्थान पर हैं। ये भी बल्लेबाज 13-13 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
करियर
कैसा रहा है शनाका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
शनाका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला साल 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 125 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 113 पारियों में 19.63 की औसत और 124.61 की स्ट्राइक रेट से 1,747 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74 रन का रहा है। वह 71 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 43 विकेट चटकाने में भी सफल रहे हैं।