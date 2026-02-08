दासुन शनाका टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 16वीं बार हुए शून्य पर आउट, बनाया यह अनचाहा रिकाॅर्ड

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 16वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं

लेखन भारत शर्मा 10:44 pm Feb 08, 202610:44 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के छठे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए। वह 153 रन के कुल स्कोर पर 5वां विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए और पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह अब इस प्रारूप में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।