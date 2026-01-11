डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (84) खेली। ये उनके वनडे करियर का 12वां और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया। उनकी शानदार पारी के दम पर कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300/8 रन का स्कोर बनाया। मिचेल के अलावा डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने भी अर्धशतकीय पारी खेली।
पारी
ऐसी रही मिचेल की पारी और साझेदारी
मिचेल ने 71 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 118.31 की रही। मिचेल को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। इस खिलाड़ी ने अन्य बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारी निभाई और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। वहीं, कॉनवे ने 67 गेंदों में 56 रन बनाए। निकोल्स के बल्ले से 69 गेंदों में 62 रन निकले।
करियर
मिचेल के वनडे करियर पर एक नजर
मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 57 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 52 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 2,422 रन बनाए हैं। उनकी औसत 53.82 और स्ट्राइक रेट 94.53 की रही है। मिचेल ने 7 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबलों में 52.55 की औसत से 473 रन बनाए हैं।
लक्ष्य
कीवी टीम ने भारत को दिया 301 रन का लक्ष्य
कीवी टीम ने पहले वनडे में भारतीय टीम को 301 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, कृष्णा और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले। राणा ने 10 ओवर में 65 रन खर्च किए। सिराज ने 8 ओवर में 40 रन दिए। कृष्णा ने 9 ओवर में 60 रन खर्च किए। कुलदीप यादव ने 52 रन देकर 1 सफलता हासिल की। रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर में 56 रन दिए। हालांकि, उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई।