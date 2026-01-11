डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी ऐसी रही मिचेल की पारी और साझेदारी मिचेल ने 71 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 118.31 की रही। मिचेल को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। इस खिलाड़ी ने अन्य बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारी निभाई और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। वहीं, कॉनवे ने 67 गेंदों में 56 रन बनाए। निकोल्स के बल्ले से 69 गेंदों में 62 रन निकले।

करियर मिचेल के वनडे करियर पर एक नजर मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 57 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 52 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 2,422 रन बनाए हैं। उनकी औसत 53.82 और स्ट्राइक रेट 94.53 की रही है। मिचेल ने 7 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबलों में 52.55 की औसत से 473 रन बनाए हैं।

Advertisement