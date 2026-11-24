न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ कराने पर जताई खुशी

भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ कराने से खुश हैं डेरिल मिचेल, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 03:36 pm Nov 24, 202603:36 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जुझारू साझेदारी की बदौलत मेजबान टीम वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहला टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में सफल रही। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 239/5 का स्कोर बनाया। इस दौरान मिचेल (49*) और फिलिप्स (26*) ने 43.1 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों विकेट के लिए तरसाए रखा। अब इस ड्रॉ पर मिचेल ने अहम बयान दिया है।