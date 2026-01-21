विराट कोहली को पछाड़कर डेरिल मिचेल बने विश्व के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अब ICC वनडे रैंकिंग में विश्व के नंबर-1 बल्लेबाज नहीं रहे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिचेल ने अब ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। यह बदलाव भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में 1-2 से हुई सीरीज हार के बाद हुआ है। कोहली ने पिछले हफ्ते वनडे में शानदार प्रदर्शन कर नंबर-1 स्थान हासिल किया था। हालांकि, अब मिचेल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है।

रैंकिंग मिचेल ने जिताई न्यूजीलैंड को सीरीज रैंकिंग में मिचेल के 845 रेटिंग पॉइंट्स पर हैं, वहीं कोहली अब 795 पॉइंट्स पर हैं। न्यूजीलैंड ने इतिहास में पहली बार भारतीय धरती पर वनडे सीरीज जीती है, जिसमे मिचेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 3 पारियों में 176 की औसत से 352 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता। उन्होंने इस सीरीज में 2 शतक और एक अर्धशतक जड़ा और वह 3 मैचों की वनडे सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

शीर्ष-10 शीर्ष-10 से बाहर हुए श्रेयस अय्यर मिचेल और कोहली के बाद, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान तीसरे पायदान पर हैं। अफगानी बल्लेबाज के 764 रैंकिंग पॉइंट्स हैं। रोहित शर्मा को एक पायदान का नुकसान हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान अब 757 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। शुभमन गिल 5वें और केएल राहुल 10वें स्थान पर मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर शीर्ष-10 से बाहर हुए हैं। वह अब 656 पॉइंट्स के साथ 11वें स्थान पर हैं।

फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स को भी हुआ फायदा फिलिप्स ने इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में 88 गेंदों में 106 रन बनाए, जिससे वह बल्लेबाजों की सूची में 16 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए। फिलिप्स वनडे ऑलराउंडरों की लिस्ट में भी 14 स्थान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर आ गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई शीर्ष पर बने हुए हैं। फिलिप्स के साथी खिलाड़ी माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजों की रैंकिंग में 6 पायदान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गए।

