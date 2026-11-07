न्यूजीलैंड के मध्यक्रम बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने ट्रैंपोलिन से की वेलिंगटन की पिच की तुलना

डेरिल मिचेल ने ट्रैंपोलिन से की वेलिंगटन की पिच की तुलना, जानिए क्या दिया बयान

लेखन भारत शर्मा 02:36 pm Nov 07, 202602:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में महज 134 रनों पर ऑलआउट होने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान की पिच पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। इस मुकाबले में जहां बाकी कीवी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए, वहीं मिचेल ने 55 रनों की जुझारू पारी खेलकर टीम को 134 के स्कोर तक पहुंचाया। आइए जानते हैं उन्होंने पिच को लेकर क्या कुछ कहा है।