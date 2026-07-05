डैनी वायट-हॉज ने रचा इतिहास, टी-20 विश्व कप संस्करण में 300 रन वाली पहली बल्लेबाज बनी

उपलब्धि

एक संस्करण में 300+ रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी वायट-हॉज

वायट-हॉज ने इस संस्करण में 7 पारियों में 60.40 की औसत और 149.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 302 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। टी-20 विश्व कप के एक संस्करण में वायट-हॉज के बाद दूसरे सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम पर दर्ज है। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 2020 में 6 पारियों में 64.75 की औसत और 125.12 की स्ट्राइक रेट से 259 रन बनाए थे।