जापान के खिलाफ भारत के एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर है चक्रवात 'दुजुआन' का साया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ मंगलवार को खेले जाने वाले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर चक्रवात 'दुजुआन' का खतरा मंडरा रहा है। यह इस साल का 25वां ऐसा खतरनाक तूफान है। बारिश के कारण भारतीय टीम को अपना अभ्यास सत्र भी रद्द करना पड़ा है। तूफान के सोमवार शाम तक टोक्यो के बोसो प्रायद्वीप के पास से गुजरेगा। इससे मंगलवार सुबह तक कांटो क्षेत्र में 300 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है।
पूर्वानुमान
मैच के लिए मौसम का पूर्वानुमान
मैच के दिन के मौसम का पूर्वानुमान थोड़ा राहत देने वाला, लेकिन सावधानी भरा है। आसमान में दिनभर बादल छाए रहेंगे और बारिश की 25-35 प्रतिशत संभावना है।
मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे) शुरू होने वाला है।
हालांकि, इसी मैदान पर हांगकांग के खिलाफ जापान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया था। मैच के टॉस में देरी भी हो सकती है।
एशियाई खेल
एशियाई खेल 2026 की स्पर्धाएं भी हुई स्थगित
चक्रवात 'दुजुआन' के प्रकोप से केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि एशियाई खेल 2026 की प्रतियोगिताएं भी प्रभावित हुई हैं।
मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए घुड़सवारी स्पर्धाओं के आयोजनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि जैसे-जैसे तूफान कांतो क्षेत्र (जिसमें टोक्यो और उसके आसपास के प्रांत शामिल हैं) के करीब पहुंचेगा, भारी बारिश की स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है।
प्रभाव
275 उड़ानें रद्द, 'टोक्यो गेम शो' बंद
इस तूफान ने खेल के मैदान के बाहर भी जापान में भारी तबाही मचाई है। सोमवार को पूरे जापान में कम से कम 275 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
इसमें जापान एयरलाइंस ने 120 घरेलू और 15 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं, जबकि ऑल निप्पॉन एयरवेज ने अपनी 140 घरेलू उड़ानें पूरी तरह रद्द कर दी हैं।
इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम व्यापार मेलों में से एक 'टोक्यो गेम शो' को भी समय से पहले बंद करना पड़ा।