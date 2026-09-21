जापान और भारत के बीच कल खेला जाएगा एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

जापान के खिलाफ भारत के एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर है चक्रवात 'दुजुआन' का साया

लेखन भारत शर्मा 07:49 pm Sep 21, 202607:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ मंगलवार को खेले जाने वाले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर चक्रवात 'दुजुआन' का खतरा मंडरा रहा है। यह इस साल का 25वां ऐसा खतरनाक तूफान है। बारिश के कारण भारतीय टीम को अपना अभ्यास सत्र भी रद्द करना पड़ा है। तूफान के सोमवार शाम तक टोक्यो के बोसो प्रायद्वीप के पास से गुजरेगा। इससे मंगलवार सुबह तक कांटो क्षेत्र में 300 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है।