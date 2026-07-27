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राष्ट्रमंडल खेल 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक, भारत को मिला 5वां पदक
ज्ञानेश्वरी यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक, भारत को मिला 5वां पदक

लेखन आदर्श कुमार
Jul 27, 2026
07:25 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खाते में पैरा खेलों को मिलाकर कुल 5 पदक हो गए हैं। भारोत्तोलन में महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया। नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, कनाडा की रेबेका ग्रूलक्स ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

प्रदर्शन

ऐसा रहा ज्ञानेश्वरी का प्रदर्शन 

ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में अपने पहले प्रयास में 82 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 85 किलोग्राम और तीसरे प्रयास में 88 किलोग्राम वजन उठाया।

क्लीन एंड जर्क में उन्होंने पहले प्रयास में 103 किलोग्राम वजन उठाया। दूसरी कोशिश में उन्होंने 107 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया।

वहीं, अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल खेल रहीं ज्ञानेश्वरी ने आखिरी प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

छत्तीगढ़

छत्तीसगढ़ की रहने वालीं हैं ज्ञानेश्वरी

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी ने छोटी उम्र में ही भारोत्तोलन शुरू कर दिया था।

उनके पिता बॉडीबिल्डर थे, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते उन्हें खेल छोड़कर इलेक्ट्रीशियन का काम करना पड़ा।

ज्ञानेश्वरी ने पिता के साथ अभ्यास करते हुए जूनियर स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई।

साल 2026 की एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्नैच में रजत पदक जीता था, जबकि कुल प्रदर्शन में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

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करियर

ऐसा रहा है ज्ञानेश्वरी का करियर 

ज्ञानेश्वरी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

उन्होंने साल 2026 की एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

इसके अलावा, 2026 में आयोजित यूनिवर्सल वेटलिफ्टिंग कप में ज्ञानेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस खेल में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बना ली है।

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पदक

ये खिलाड़ी जीत चुके हैं पदक

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत अब तक कुल 5 पदक जीत चुका है। इनमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।

ऋषिकांता सिंह, राजा मुथुपांडी और ज्ञानेश्वरी ने के खाते में रजत पदक आए हैं।

वहीं, पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है।

इस तरह भारत ने भारोत्तोलन में 4 पदक जीतकर कमाल का प्रदर्शन किया है, जबकि पैरा पावरलिफ्टिंग में भी देश के खाते में एक पदक आया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें ज्ञानेश्वरी की जीत का वीडियो 

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