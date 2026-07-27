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बिंदियारानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता अपना लगातार दूसरा पदक, भारत के हुए 6 पदक
बिंदियारानी देवी ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

बिंदियारानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता अपना लगातार दूसरा पदक, भारत के हुए 6 पदक

लेखन आदर्श कुमार
Jul 27, 2026
10:09 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खाते में पैरा खेलों को मिलाकर कुल 6 पदक हो गए हैं। भारोत्तोलन में महिलाओं के 58 किलोग्राम भारवर्ग में बिंदियारानी देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने इससे पहले 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया। उनके 2 प्रयास असफल रहे।

मुकाबला

ऐसा रहा बिंदियारानी का मुकाबला 

बिंदियारानी ने स्नैच में अपने पहले प्रयास में 83 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 85 किलोग्राम और तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया।

क्लीन एंड जर्क में उन्होंने पहले प्रयास में 110 किलोग्राम उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकीं।

दूसरी कोशिश में उन्होंने 112 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया।

वहीं, आखिरी प्रयास में उन्होंने 116 किलोग्राम उठाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर सफल नहीं हो सकीं।

करियर

ऐसा रहा है बिंदियारानी का करियर 

बिंदियारानी का राष्ट्रमंडल प्रतियोगिताओं में शानदार रिकॉर्ड रहा है।

उन्होंने 2025 की राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम भारवर्ग में 206 किलोग्राम कुल वजन उठाकर रजत पदक जीता था।

2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम के कुल वजन के साथ रजत पदक हासिल किया था।

2021 राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में उन्होंने 198 किलोग्राम के साथ रजत जीता था। 2019 में 183 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

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कहानी

मणिपुर की स्टार खिलाड़ी हैं बिंदियारानी

बिंदियारानी मणिपुर के प्राचीन नायकों जैसी बनने का सपना देखती थीं। उन्होंने स्थानीय स्टार मीराबाई चानू से प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने की इच्छा जताई।

उनकी मां ने बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखा। वहीं, मीराबाई ने उन्हें खान-पान को लेकर व्यक्तिगत सलाह दी, क्योंकि बिंदियारानी शुरुआत में पोषण पर ध्यान देने के बजाय फास्ट फूड पसंद करती थीं।

2016 में एशियन यूथ और जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर उन्होंने जूनियर स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू की।

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पदक

अब तक इन खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं पदक 

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के अब तक कुल 6 पदक हो गए हैं। इनमें मीराबाई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।

ऋषिकांता सिंह, राजा मुथुपांडी और ज्ञानेश्वरी के खाते में रजत पदक आए हैं।

वहीं, पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है।

इस तरह भारत ने भारोत्तोलन में 5 पदक जीत लिया है, जबकि पैरा पावरलिफ्टिंग में भी देश के खाते में एक पदक आया है।

जानकारी

इस खिलाड़ी ने जीता स्वर्ण पदक 

58 किलोग्राम भारवर्ग में नाइजीरिया की रफियातु फोलाशादे ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कुल 229 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं, कनाडा की ऐन-सोफी ताशेरो ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 215 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीत लिया।

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