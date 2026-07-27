बिंदियारानी देवी ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

बिंदियारानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता अपना लगातार दूसरा पदक, भारत के हुए 6 पदक

लेखन आदर्श कुमार 10:09 pm Jul 27, 202610:09 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खाते में पैरा खेलों को मिलाकर कुल 6 पदक हो गए हैं। भारोत्तोलन में महिलाओं के 58 किलोग्राम भारवर्ग में बिंदियारानी देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने इससे पहले 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया। उनके 2 प्रयास असफल रहे।