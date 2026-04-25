IPL 2026: CSK बनाम GT मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी चेन्नई की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 37वां मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा। CSK ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं। 3 मैच में उसे जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, GT ने भी अब तक 7 मैच खेले हैं। उसे भी 3 मैच में जीत और 4 मैच में हार मिली है। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रहा है बराबरी का मुकाबला IPL में दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान CSK को 4 मैच में जीत मिली है। GT ने भी 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं। IPL 2025 में दोनों के बीच एक मैच हुआ था। उसको CSK ने 83 रन से जीता था। IPL 2024 में दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए थे। पहले मैच में GT को 35 रन से जीत मिली थी। दूसरा मुकाबला CSK ने 63 रन से जीता था।

CSK ऐसी हो सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन CSK को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 103 रन से जीत मिली थी। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वह फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में वह अपना खोया हुआ लय हासिल करना चाहेंगे। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

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GT इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है GT की टीम GT को अपने पिछले मुकाबले मे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। टीम 205/3 का स्कोर बनाने के बावजूद मुकाबला हारी थी। ऐसे में CSK के खिलाफ ये टीम जोरदार वापसी करना चाहेगी। कप्तान शुभमन गिल उम्दा पारी खेल टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। संभावित एकादश: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर GT: प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु और अरशद खान। CSK: प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, अकील हुसैन और उर्विल पटेल।

पिच कैसा है एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच का मिजाज? चेन्नई की पिच लाल मिट्‌टी से बनी है जो आमतौर पर स्पिनरों को मदद करती है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है। यहां की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है। बल्लेबाजों को बड़े-बड़े शॉट्स लगाने के लिए नजरें जमाने होती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है।

जानकारी कैसा होगा चेन्नई का मौसम? एक्यूवेदर के मुताबिक 26 अप्रैल को चेन्नई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ऐसे में खिलाड़ियों को गर्मी से परेशानी हो सकती है। मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें सैमसन ने पिछले 8 मुकाबलों में 171.28 की स्ट्राइक रेट से 334 रन बनाए हैं। GT के लिए सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 154.5 की स्ट्राइक रेट से 377 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से पिछले 9 मैच में 346 रन निकले हैं। गेंदबाजी में अंशुल ने पिछले 10 मैच में 19 विकेट चटकाए हैं। नूर के नाम 10 मैच में 14 विकेट है। GT के लिए रबाडा ने पिछले 8 मैच में 10 विकेट लिए हैं।