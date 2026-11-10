CSK को नूर अहमद को लेकर मिली चेतावनी, पूर्व क्रिकेटर ने बताई अहमियत

विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अक्षर निश्चित रूप से CSK की टीम में अतिरिक्त मजबूती ला सकते हैं। पिछले साल CSK को नंबर-6 और नंबर-7 की भूमिका में एक मजबूत खिलाड़ी की कमी खली थी। साथ ही उन्हें एक बाएं हाथ के स्पिनर की भी जरूरत है, क्योंकि प्रशांत वीर कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे।"

हालांकि, उन्होंने CSK को 10 करोड़ रुपये में खरीदे अफगानिस्तान के युवा चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद पर अहम चेतावनी दी है।