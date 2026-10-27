CSK ने छोड़ा माइक हसी समेत 5 दिग्गज सहयोगी स्टाफ का साथ, जानिए क्या है योजना

CSK ने 2018 से टीम के बल्लेबाजी कोच रहे हसी के जाने की घोषणा की है। वे बतौर खिलाड़ी CSK के लिए 6 संस्करणों में खेल चुके हैं।

इसी तरह टीम ने 2018 से टीम के मुख्य गेंदबाजी कोच रहे एरिक सिमंस, सहायक बल्लेबाजी कोच राजीव कुमार, 2008 के पहले सीजन से मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट रहे टॉमी सिमसेक और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ग्रेग किंग का भी साथ छोड़ दिया है।

फ्रेंचाइजी ने इन सभी को भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।