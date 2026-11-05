मेसी और रोनाल्डो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं (फाइल तस्वीर)

रोनाल्डो बनाम मेसी: करियर के अंत में दोनों के ऐसे रहे आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 06:23 pm Nov 05, 202606:23 pm

क्या है खबर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी ने एक ही साल में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। फुटबॉल के दिग्गजों की उपलब्धियों की तुलना का अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में संन्यास लिया। वहीं, मेसी ने 39 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की थी। खिताबों की बात करें तो मेसी के नाम एक विश्व कप और 2 कोपा अमेरिका हैं, जबकि रोनाल्डो ने यूरो कप जीता है।