रोनाल्डो बनाम मेसी: करियर के अंत में दोनों के ऐसे रहे आंकड़े
क्या है खबर?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी ने एक ही साल में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। फुटबॉल के दिग्गजों की उपलब्धियों की तुलना का अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में संन्यास लिया। वहीं, मेसी ने 39 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की थी। खिताबों की बात करें तो मेसी के नाम एक विश्व कप और 2 कोपा अमेरिका हैं, जबकि रोनाल्डो ने यूरो कप जीता है।
करियर
अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं मेसी
मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना के लिए अपना डेब्यू मैच खेला था। अपने 21 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद वह अर्जेंटीना के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।
उन्होंने 207 मैचों में कुल 125 गोल दागे हैं।
वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उनके करियर का स्वर्णिम पल 2022 में आया था, जब कतर में खेले गए फीफा विश्व कप में उन्होंने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था।
पुर्तगाल
पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं रोनाल्डो
रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए 234 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसके साथ ही वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने।
गोल करने के मामले में भी उनका कोई सानी नहीं है। रोनाल्डो ने इन मुकाबलों में 146 गोल दागे और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया।
लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पुर्तगाल के सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई।
विश्व कप
फीफा विश्व कप में ऐसे हैं मेसी के आंकड़े
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए फीफा विश्व कप में कुल 21 गोल दागे। इस सूची में पहले स्थान पर किलियन एम्बाप्पे (22 गोल) हैं।
इसी तरह विश्व कप क्वालीफायर मुकाबलों में उन्होंने 36, कोपा अमेरिका में 14 और अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैचों में 54 गोल किए हैं।
वह 34 मैचों के साथ विश्व कप में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6 अलग-अलग विश्व कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और हालिया 2026 संस्करण) में हिस्सा लिया।
टूर्नामेंट
फीफा विश्व कप में ऐसे हैं रोनाल्डो के आंकड़े
रोनाल्डो ने विश्व कप में कुल 13 गोल में योगदान दिया है। उन्होंने 11 गोल किए और 2 गोल में सहयोग (असिस्ट) दिया।
वह फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने थे।
विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में वह 27 मुकाबलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
रोनाल्डो 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 संस्करणों में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।