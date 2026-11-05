ऐतिहासिक रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतरराष्ट्रीय फुटबाल करियर, जानिए आंकड़े और रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर साल 2003 में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने करीब 23 साल तक पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। रोनाल्डो ने अपने शानदार प्रदर्शन से कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए और पुर्तगाल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। ऐसे में आइए उनके करियर के आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
पुर्तगाल
पुर्तगाल के लिए खेले 234 मैच, किए 146 गोल
रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए 234 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसके साथ ही वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने।
गोल करने के मामले में भी उनका कोई सानी नहीं है। रोनाल्डो ने इन मुकाबलों में 146 गोल दागे और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया।
लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पुर्तगाल के सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई।
विश्व कप
6 विश्व कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं रोनाल्डो
रोनाल्डो ने 2006 से 2026 तक लगातार 6 फीफा विश्व कप में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया।
वह 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया।
रोनाल्डो ने विश्व कप में कुल 27 मुकाबले खेले और 11 गोल दागे। हालांकि, तमाम व्यक्तिगत उपलब्धियों के बावजूद वह अपने करियर में विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीत सके।
खिताब
कप्तान के तौर पर ऐसे रहे रोनाल्डो के आंकड़े
रोनाल्डो की कप्तानी में पुर्तगाल ने 2016 में पहली बार UEFA यूरो कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।
इसके बाद टीम ने 2019 और 2025 में UEFA नेशंस लीग की ट्रॉफी भी अपने नाम की। इस तरह रोनाल्डो ने पुर्तगाल को 3 बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
2016 यूरो कप की जीत पुर्तगाली फुटबॉल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है और रोनाल्डो के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।
दबदबा
यूरो कप में 14 गोल, रोनाल्डो के नाम कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोनाल्डो का दबदबा यूरो कप में भी देखने को मिला है। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार हैं।
रोनाल्डो ने यूरो कप के 30 मुकाबलों में 14 गोल दागे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की।
वह यूरो कप के लगातार 5 संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उनकी यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में उनके लंबे और शानदार करियर की गवाही देती है।