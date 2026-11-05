क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय करियर के 5 बड़े विवाद, जिन्होंने खूब बटोरी सुर्खियां
क्या है खबर?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेकर पुर्तगाल के लिए अपने 23 साल लंबे सफर पर विराम लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने मैदान पर कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं और अनगिनत रिकॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि, रोनाल्डो का करियर सिर्फ गोल, जीत और खिताबों तक सीमित नहीं रहा। वह कई मौकों पर विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे। आइए उनके अंतरराष्ट्रीय करियर से जुड़े उन बड़े विवादों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।
#1
2006 फीफा विश्व कप में वेन रूनी के रेड कार्ड पर विवाद
साल 2006 के फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ।
मैच के दौरान इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी रहे वेन रूनी को रेड कार्ड दिखाया गया था। उनको बाहर किए जाने के बाद रोनाल्डो को पुर्तगाल के डगआउट की ओर इशारा करते और फिर आंख मारते हुए देखा गया था।
इसके बाद इंग्लैंड के प्रशंसकों और मीडिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने रूनी को बाहर कराने में भूमिका निभाई। हालांकि, वो बाद में साथ खेले।
#2
2022 विश्व कप में शुरुआती एकादश से बाहर हुए रोनाल्डो
2022 फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड के खिलाफ कोच फर्नांडो सांतोस ने रोनाल्डो को शुरुआती एकादश में जगह नहीं दी।
उनकी जगह उतरे गोंसालो रामोस ने हैट्रिक लगाकर टीम को 6-1 से जीत दिलाई।
मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भी रोनाल्डो बेंच पर रहे। दूसरे हाफ में मैदान पर उतरने के बावजूद वह टीम को हार से नहीं बचा सके। पुर्तगाल 0-1 से हारकर बाहर हो गया।
इस फैसले का असर सांतोस और रोनाल्डो के रिश्तों पर पड़ा।
#3
कोका-कोला की बोतलें हटाकर रोनाल्डो ने खींचा था ध्यान
यूरो कप 2020 में हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल के ग्रुप मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने सबका ध्यान खींचा था।
उन्होंने अपने सामने रखी कोका-कोला की 2 बोतलें हटाईं और उनकी जगह पानी की बोतल उठाकर 'आगुआ' यानी पानी कहा।
इसके बाद कोका-कोला के शेयरों में कुछ समय के लिए गिरावट दर्ज की गई। उनकी इस हरकत ने खेल जगत में खिलाड़ियों के प्रायोजकों पर प्रभाव को लेकर बड़ी चर्चा छेड़ दी थी।
#4
यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विवादों में रहे रोनाल्डो
साल 2018 में कैथरीन मायोर्गा ने अमेरिका की एक अदालत में रोनाल्डो के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 2009 में लास वेगास के एक होटल में रोनाल्डो ने उनका यौन उत्पीड़न किया था।
रोनाल्डो ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। 2019 में अमेरिकी अदालत ने प्रक्रियागत खामियों के आधार पर मामला खारिज कर दिया।
इस मामले में रोनाल्डो के खिलाफ कभी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
#5
कोच जॉर्ज जीसस के साथ विवाद और ले लिया संन्यास
रोनाल्डो का हालिया विवाद पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कोच जॉर्ज जीसस के साथ मतभेदों को लेकर रहा।
खेलने के समय और टीम में अपनी भूमिका को लेकर असहमति के बाद उन्होंने टीम का शिविर बीच में छोड़ दिया।
इसके बाद पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।
रोनाल्डो ने बाद में अपने साथियों और प्रशंसकों से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्हें शिविर नहीं छोड़ना चाहिए था।