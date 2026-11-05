क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर में कई बड़े विवाद रहे हैं (फाइल तस्वीर)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय करियर के 5 बड़े विवाद, जिन्होंने खूब बटोरी सुर्खियां

लेखन आदर्श कुमार 05:54 pm Nov 05, 202605:54 pm

क्या है खबर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेकर पुर्तगाल के लिए अपने 23 साल लंबे सफर पर विराम लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने मैदान पर कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं और अनगिनत रिकॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि, रोनाल्डो का करियर सिर्फ गोल, जीत और खिताबों तक सीमित नहीं रहा। वह कई मौकों पर विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे। आइए उनके अंतरराष्ट्रीय करियर से जुड़े उन बड़े विवादों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।