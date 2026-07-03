क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप नॉकआउट में गोल करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बने

रिकॉर्ड

41 साल और 147 दिन की उम्र में रोनाल्डो ने दागा गोल

41 साल और 147 दिन की उम्र में रोनाल्डो ने नॉकआउट मैच में गोल किया है। दिलचस्प रूप से यह रोनाल्डो के बेमिसाल करियर में नॉकआउट मैच में पहला ही गोल साबित हुआ। उनका यह फीफा में कुल 11वां गोल है। बता दें कि फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में गोल करने का रिकॉर्ड रोजर मिला के नाम पर है। उन्होंने 42 साल और 39 दिन की उम्र में गोल करके ये मुकाम हासिल किया था।