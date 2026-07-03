क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप नॉकआउट में गोल करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बने

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप नॉकआउट में गोल करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम ने राउंड ऑफ-16 में प्रवेश किया। अपने पहले नॉकआउट मुकाबले में पुर्तगाल की टीम ने मजबूत प्रतिद्वंदी क्रोएशिया फुटबॉल टीम को 2-1 से हराया। इस मैच में पुर्तगाल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस ने 1-1 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो फीफा इतिहास के नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए। उन्होंने पेनल्टी की मदद से गोल दागने में सफलता हासिल की।
रिकॉर्ड
41 साल और 147 दिन की उम्र में रोनाल्डो ने दागा गोल
41 साल और 147 दिन की उम्र में रोनाल्डो ने नॉकआउट मैच में गोल किया है। दिलचस्प रूप से यह रोनाल्डो के बेमिसाल करियर में नॉकआउट मैच में पहला ही गोल साबित हुआ। उनका यह फीफा में कुल 11वां गोल है। बता दें कि फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में गोल करने का रिकॉर्ड रोजर मिला के नाम पर है। उन्होंने 42 साल और 39 दिन की उम्र में गोल करके ये मुकाम हासिल किया था।
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Cristiano Ronaldo ✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cDkBhF1jzy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
नॉकआउट
अपने 9वें नॉकआउट मैच में गोल करने में सफल हुए रोनाल्डो
रोनाल्डो फीफा विश्व कप 2006 में राउंड ऑफ-16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और तीसरे नंबर के लिए हुए मैचों में खेले थे और गोल नहीं कर सके थे। इसके बाद 2010 में स्पेन के खिलाफ, और 2018 में उरुग्वे के विरुद्ध राउंड ऑफ-16 में भी उनसे गोल नहीं लगा था। इनके अलावा 2022 के स्विट्जरलैंड के खिलाफ राउंड ऑफ-16 में और मोरक्को के विरुद्ध क्वार्टरफइनल में भी रोनाल्डो गोल करने में असफल रहे थे।
पुर्तगाल
राउंड ऑफ-16 में स्पेन से भिड़ेगी पुर्तगाल
टोरंटो स्टेडियम में हुए हुए मैच में इवान पेरिसिच ने दूसरे हाफ में गोल करते हुए क्रोएशिया को बढ़त दिलाई थी। एक गोल से पिछड़ने के बावजूद पुर्तगाल ने मुकाबले को अपने नाम किया। राउंड ऑफ-16 में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। बता दें कि स्पेन ने अपने राउंड ऑफ-32 मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था। ऐसे में यूरोप की 2 दिग्गज टीमों के बीच रोचक मैच होने की उम्मीद है।