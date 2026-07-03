स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: स्पेन ने ऑस्ट्रिया को हराकर राउंड ऑफ-16 में किया प्रवेश, ये रिकॉर्ड्स बने

लेखन आदर्श कुमार 02:54 am Jul 03, 202602:54 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मुकाबले में स्पेन फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। इसी के साथ स्पेन ने राउंड ऑफ-16 में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि ऑस्ट्रिया का इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। पूरे मुकाबले में स्पेन की टीम का दबदबा देखने को मिला और उसने ऑस्ट्रिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। युवा स्टार खिलाड़ी लमिन यमाल मैच में गोल करने में सफल नहीं रहे।