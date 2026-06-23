क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 6 फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 11:39 pm Jun 23, 202611:39 pm

क्या है खबर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय पुर्तगाली स्टार विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-K मुकाबले में यह कारनामा किया। रोनाल्डो ने मैच के छठे और 39वें मिनट में गोल दागकर इतिहास रचा और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। पुर्तगाल के पहले मैच में रोनाल्डो कोई गोल नहीं कर पाए थे।