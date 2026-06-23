क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 6 फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय पुर्तगाली स्टार विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-K मुकाबले में यह कारनामा किया। रोनाल्डो ने मैच के छठे और 39वें मिनट में गोल दागकर इतिहास रचा और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। पुर्तगाल के पहले मैच में रोनाल्डो कोई गोल नहीं कर पाए थे।
विश्व कप
विश्व कप में ऐसा रहा है रोनाल्डो का प्रदर्शन
रोनाल्डो ने 2006 विश्व कप में 21 साल की उम्र में डेब्यू किया था और तब से फुटबॉल के बड़े मंच पर लगातार अपनी छाप छोड़ते आए हैं। उन्होंने अपने पहले विश्व कप में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक पहुंचने के अभियान के दौरान पहला गोल दागा था। इसके बाद 2010 और 2014 विश्व कप में भी एक-एक गोल किया। 2018 विश्व कप उनके लिए सबसे यादगार रहा, जहां उन्होंने 4 गोल किए। 2022 में भी उन्होंने एक गोल दागा था।
रिकॉर्ड्स
रोनाल्डो ने ये बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
रोनाल्डो (41 साल 138 दिन) 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद विश्व कप में गोल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि कैमरून के रोजर मिला ने 1994 विश्व कप में हासिल की थी। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए विश्व कप में सबसे युवा और सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। डेनमार्क के माइकल लॉड्रप और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य फुटबॉलर हैं।
ज्यादा
पुर्तगाल के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने रोनाल्डो
रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपना विश्व कप गोलों का आंकड़ा 10 तक पहुंचा दिया और महान फुटबॉलर यूसेबियो के 9 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूसेबियो का यह कीर्तिमान करीब 60 वर्षों तक अटूट रहा था। अब रोनाल्डो ने उनका ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। इस सूची में पाउलेटा 4 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
ट्विटर पोस्ट
रोनाल्डो ने लगातार 6 विश्व कप में गोल दागा है
𝐆𝐎𝐀𝐓 things 😤🐐— SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo etches his name in #FIFAWorldCup history 📖#DStvFIFAWorldCup2026 | #EverythingCanWait pic.twitter.com/kddp8fuJoK