आकाश दीप ने अक्षिता राज से की शादी (तस्वीर: एक्स/@GarhManmohan)

क्रिकेटर आकाश दीप ने अक्षिता राज से वाराणसी में की शादी

लेखन अंकित पसबोला 09:15 am Jun 25, 202609:15 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप अक्षिता राज के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। वाराणसी में एक होटल में उनका वैवाहिक समारोह आयोजित हुआ। आकाश और उनकी पत्नी अक्षिता मूल रूप से बिहार के सासाराम (रोहतास) के रहने वाले हैं। खबरों के मुताबिक, 22 जून की रात आकाश के घर पर तिलक समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक गुंजन सिंह और अभिनेत्री काजल राघवानी शामिल हुईं थी।