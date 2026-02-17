बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मैच भारत में आयोजित कराना चाहती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया- रिपोर्ट 

रिपोर्ट

चेन्नई में मैच आयोजित कराना चाहती है CA

SEN क्रिकेट की रिपोर्ट के अनुसार, CA अगले BBL संस्करण के पहले मैच को चेन्नई में आयोजित कराना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारतीय और दक्षिण एशियाई दर्शकों को जोड़ने की CA की बड़ी योजना का हिस्सा है। CA की फिलहाल ऐसी योजना है कि तमिलनाडु की राजधानी में सालाना गेम आयोजित किया जाए। हालांकि, इस पर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मंजूरी की जरूरत होगी।