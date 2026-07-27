राष्ट्रमंडल खेल: तेजस शिरसे ने 60 साल बाद भारत को हर्डल रेस के फाइनल में पहुंचाया
क्या है खबर?
भारत के तेजतर्रार एथलीट तेजस शिरसे ने ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। तेजस ने अपनी हीट में 13.76 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। जमैका के जेरोम कैंपबेल 13.33 सेकंड के समय के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि इंग्लैंड के सैमुअल बेनेट ने 13.20 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया।
प्रदर्सन
ऐसा रहा तेजस का प्रदर्शन
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा 2 हीट में आयोजित की जा रही है।
प्रत्येक हीट में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले एथलीट फाइनल में पहुंचेंगे, जबकि इनके अलावा सबसे तेज समय निकालने वाले 2 एथलीट भी फाइनल में जगह बनाएंगे।
तेजस का 13.76 सेकंड का समय उनके 13.27 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से धीमा रहा।
हालांकि, यह समय उन्हें फाइनल में पहुंचाने के लिए पर्याप्त रहा।
रिकॉर्ड
तेजस ने रचा इतिहास
तेजस ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वह 1966 के बाद इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं।
इससे पहले गुरबचन सिंह रंधावा ने 1966 में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब तेजस के पास राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिलाने का मौका है।
वह फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने की कोशिश करेंगे।
करियर
ऐसा रहा है तेजस का करियर
तेजस भारत के प्रमुख स्प्रिंट हर्डल्स एथलीट के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।
पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स में उनके नाम 13.27 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन तेजस ने 2026 इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।
उनके नाम 60 मीटर हर्डल्स का भारतीय इंडोर रिकॉर्ड भी है।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 के फाइनल में पहुंचना उनके तेजी से बढ़ते करियर की एक और बड़ी उपलब्धि रही।
जानकारी
कब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा का फाइनल मंगलवार, 28 जुलाई को देर रात 2:15 बजे होगा। तेजस के लिए यह बड़ा मुकाबला है। वह इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे।