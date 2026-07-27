राष्ट्रमंडल खेल: तेजस शिरसे ने 60 साल बाद भारत को हर्डल रेस के फाइनल में पहुंचाया

तेजस ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

वह 1966 के बाद इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं।

इससे पहले गुरबचन सिंह रंधावा ने 1966 में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब तेजस के पास राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिलाने का मौका है।

वह फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने की कोशिश करेंगे।