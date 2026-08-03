राष्ट्रमंडल खेल: पदक तालिका के लिहाज से इन संस्करणों में भारत ने किया सबसे बेहतर प्रदर्शन
क्या है खबर?
ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल आयोजन हुआ। भारतीय दल से नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जैसे स्टार खिलाड़ियों ने अपने-अपने खेलों में पदक जीते। इस संस्करण में भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण पदक शामिल रहे। पदक तालिका में भारत इस बार चौथे स्थान पर (स्वर्ण को वरीयता में आगे रखते हुए) रहा। इस बीच पदक के लिहाज से भारत के एक संस्करण में सबसे बेहतर प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
#1
दिल्ली 2010 (दूसरा स्थान)
राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, इसमें भारत ने कुल 101 पदक जीते थे।
मेजबानी करते हुए भारत ने इन खेलों में इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे।
पदक तालिका में भारत से आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रहा था, जिसने 74 स्वर्ण सहित कुल 177 पदक जीते थे।
इंग्लैंड ने 37 स्वर्ण (कुल 142 पदक) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था।
#2
गोल्ड कोस्ट 2018 (तीसरा स्थान)
2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जिसमें भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था।
भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 ही कांस्य पदक जीते थे।
उस बार ऑस्ट्रेलिया पहले (80 स्वर्ण) और इंग्लैंड दूसरे (45 स्वर्ण) स्थान पर रही थी।
उस संस्करण में भारत से निशानेबाजी में 16 और कुश्ती में 12 पदक जीते थे।
गोल्ड कोस्ट में नीरज, मीराबाई, साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीते थे।
#3
ग्लासगो 2026 (चौथा स्थान)
ग्लासगो 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया।
इस बार ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य पदक जीते। तालिका में इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। इंग्लैंड ने 29 स्वर्ण सहित कुल 110 पदक जीते।
वहीं, कनाडा ने 19 स्वर्ण के साथ कुल 62 पदकों में कब्जा जमाया।
#4
मैनचेस्टर 2002, मेलबर्न 2006 और बर्मिंघम 2022 में भी हासिल किया चौथा स्थान
मैनचेस्टर 2002 में भारत ने 30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य पदक समेत कुल 69 पदक जीते थे।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया था।
मेलबर्न 2006 और बर्मिंघम 2022 में भी भारत तालिका में चौथे स्थान पर रहा था।
2006 में भारत ने 22 स्वर्ण समेत कुल 50 पदक जीते थे।
इसी तरह 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण समेत कुल 61 पदकों पर कब्जा जमाया था।