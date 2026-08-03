पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा भारत (तस्वीर: एक्स/@WeAreTeamIndia)

राष्ट्रमंडल खेल: पदक तालिका के लिहाज से इन संस्करणों में भारत ने किया सबसे बेहतर प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला 12:42 pm Aug 03, 202612:42 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल आयोजन हुआ। भारतीय दल से नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जैसे स्टार खिलाड़ियों ने अपने-अपने खेलों में पदक जीते। इस संस्करण में भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण पदक शामिल रहे। पदक तालिका में भारत इस बार चौथे स्थान पर (स्वर्ण को वरीयता में आगे रखते हुए) रहा। इस बीच पदक के लिहाज से भारत के एक संस्करण में सबसे बेहतर प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।