राष्ट्रमंडल खेल 2026: मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में जीता रजत पदक

श्रीशंकर ने फाइनल में अपने पहले प्रयास में 8.03 मीटर लंबी कूद लगाई।

इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 8.09 मीटर की कूद लगाई।

चोट के बाद इन खेलों में वापसी करने वाले श्रीशंकर ने तीसरी और चौथी कूद में फाउल किए।

इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी 2 प्रयास क्रमशः 7.94 और 7.97 मीटर के किए।

जमैका के ताजे गेल ने 8.15 मीटर के साथ स्वर्ण और स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी ने 8.08 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।