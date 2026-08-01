राष्ट्रमंडल खेल 2026: मणिपुर के मुक्केबाज जादुमणि सिंह ने जीता रजत पदक

जादुमणि ने राउंड ऑफ-32 में स्कॉटलैंड के एरॉन कलन को 5-0 से हराया था।

अपने दूसरे राउंड ऑफ-16 मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराया था। दिलचस्प रूप से यह जीत कारगिल विजय दिवस पर हुई, इसलिए उन्होंने इसे कारगिल के वीरों को समर्पित किया था।

इसके बाद क्वार्टर-फाइनल में उन्होंने जाम्बिया के मुक्केबाज को भी सर्वसम्मत फैसले से हराया।

जादुमणि सेमीफाइनल में नामीबिया के फिलिप हाओसेब को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंचे थे।