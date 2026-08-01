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राष्ट्रमंडल खेल 2026: मणिपुर के मुक्केबाज जादुमणि सिंह ने जीता रजत पदक
जादुमणि ने जीता पदक (तस्वीर:एक्स/@BFI_official)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: मणिपुर के मुक्केबाज जादुमणि सिंह ने जीता रजत पदक

लेखन अंकित पसबोला
Aug 01, 2026
05:15 pm
क्या है खबर?

ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। पुरुषों के 55 किलोग्राम भारवर्ग में जादुमणि सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। फाइनल मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के जे डिक्सन के खिलाफ हार मिली। यह ग्लासगो खेलों में मुक्केबाजी में भारत का तीसरा पदक साबित हुआ। उनसे पहले महिला मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लम्बोरिया स्वर्ण पदक जीत चुकी थी।

प्रदर्शन 

इन खेलों में शानदार रहा जादुमणि का प्रदर्शन

जादुमणि ने राउंड ऑफ-32 में स्कॉटलैंड के एरॉन कलन को 5-0 से हराया था।

अपने दूसरे राउंड ऑफ-16 मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराया था। दिलचस्प रूप से यह जीत कारगिल विजय दिवस पर हुई, इसलिए उन्होंने इसे कारगिल के वीरों को समर्पित किया था।

इसके बाद क्वार्टर-फाइनल में उन्होंने जाम्बिया के मुक्केबाज को भी सर्वसम्मत फैसले से हराया।

जादुमणि सेमीफाइनल में नामीबिया के फिलिप हाओसेब को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंचे थे।

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परिचय 

मणिपुर में जन्में हैं जादूमणि 

जादुमणि सिंह का जन्म 5 मई, 2004 को मणिपुर में हुआ।

उन्होंने बचपन से ही मुक्केबाजी और फुटबॉल में रुचि दिखाई और कड़ी मेहनत की।

भारतीय सेना से जुड़े हुए जादूमणि को मुक्केबाजी में सफलता मिली।

उन्होंने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया था।

नेशनल के ट्रायल जीतने के बाद उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2026 का टिकट हासिल किया था।

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2026 

जादुमणि से पहले महिला मुक्केबाजों ने जीते 2 स्वर्ण पदक 

जादुमणि से पहले भारतीय महिला मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते थे।

प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया।

वहीं, लम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टियारा ब्राउन को हराते हुए पदक पर कब्जा जमाया।

बता दें कि प्रीति और लम्बोरिया दोनों ही हरियाणा के भिवानी में पैदा हुए हैं।

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