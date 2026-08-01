राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लम्बोरिया ने जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लम्बोरिया ने पदक जीता है। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टियारा ब्राउन को हराते हुए पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने स्वर्ण पदक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया और सर्वसम्मति के साथ जीत दर्ज की। जैस्मिन का यह राष्ट्रमंडल खेल में दूसरा पदक है। पिछले संस्करण में उन्होंने कांस्य पदक (लाइटवेट) जीता था।
प्रदर्शन
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कैसा रहा जैस्मिन का प्रदर्शन?
जैस्मिन को अपने पहले दौर के मुकाबले में बाय मिली थी।
इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 से हराते हुए अपने इरादे जाहिर किए थे।
अपने दूसरे मैच में उन्होंने वेनेजुएला की ओमाइलिन कैरोलिना को हराते हुए सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित किया।
भारतीय मुक्केबाज के सामने ओमाइलिन नहीं टिक सकी और जैस्मिन ने सर्वसम्मति से ये मैच जीता।
फाइनल में उन्होंने 3 बार की राष्ट्रमंडल खेल की पदक विजेता को हराया।
परिचय
भिवानी में पैदा हुई हैं जैस्मिन लम्बोरिया
जैस्मिन का जन्म 30 अगस्त, 2001 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ।
उनके पिता जयवीर लम्बोरिया भारतीय सेना में कार्यरत रहे और उन्होंने बचपन से ही जैस्मिन को खेलों के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही उन्होंने भिवानी में नियमित प्रशिक्षण लिया।
अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर अपने करियर की शुरुआत की थी।
ट्विटर पोस्ट
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GOLD FOR INDIA! 🇮🇳🥇— Boxing Federation (@BFI_official) August 1, 2026
Jaismine dominates the ring with a unanimous 5-0 victory over 4-time CWG medalist Michaela Walsh in the Women’s 57kg Final! A masterclass in boxing on the big stage! 🥊✨ pic.twitter.com/qvVCLsXaqw