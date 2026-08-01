राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लम्बोरिया ने जीता स्वर्ण पदक

जैस्मिन को अपने पहले दौर के मुकाबले में बाय मिली थी।

इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 से हराते हुए अपने इरादे जाहिर किए थे।

अपने दूसरे मैच में उन्होंने वेनेजुएला की ओमाइलिन कैरोलिना को हराते हुए सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित किया।

भारतीय मुक्केबाज के सामने ओमाइलिन नहीं टिक सकी और जैस्मिन ने सर्वसम्मति से ये मैच जीता।

फाइनल में उन्होंने 3 बार की राष्ट्रमंडल खेल की पदक विजेता को हराया।