दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@VPIndia)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: T-47 100 मीटर में दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण, बेसिल को मिला रजत

लेखन अंकित पसबोला 09:25 am Jul 30, 202609:25 am

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बुधवार को भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में यादगार दिन रहा। दरअसल, पुरुषों की T-47 100 मीटर दौड़ में दिलीप गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी धावक मोहम्मद बेसिल ने रजत पदक हासिल किया। यह ग्लासगो खेलों में भारत का सिर्फ तीसरा ही स्वर्ण पदक रहा। इससे पहले मीराबाई चानू और शर्मिला धनखड़ ने अपने-अपने खेलों में स्वर्ण जीते थे।