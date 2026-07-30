राष्ट्रमंडल खेल 2026: T-47 100 मीटर में दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण, बेसिल को मिला रजत
क्या है खबर?
ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बुधवार को भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में यादगार दिन रहा। दरअसल, पुरुषों की T-47 100 मीटर दौड़ में दिलीप गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी धावक मोहम्मद बेसिल ने रजत पदक हासिल किया। यह ग्लासगो खेलों में भारत का सिर्फ तीसरा ही स्वर्ण पदक रहा। इससे पहले मीराबाई चानू और शर्मिला धनखड़ ने अपने-अपने खेलों में स्वर्ण जीते थे।
प्रदर्शन
मोहम्मद बेसिल ने 10.83 सेकंड के साथ जीता रजत
फाइनल में गावित ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंतिम 30 मीटर में जबरदस्त स्प्रिंट लगाई और सबको पीछे छोड़ दिया।
उन्होंने अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय (10.71 सेकंड) निकाला।
उनके पीछे भारत के ही बेसिल ने 10.83 सेकंड में फिनिश लाइन पार करते हुए रजत पदक हासिल किया।
इस दौड़ में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के केविन सैंटोस रहे, जिन्होंने 10.85 सेकंड के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
ट्विटर पोस्ट
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Sprinting to glory! 🥇🥈— Team India (@WeAreTeamIndia) July 29, 2026
Dilip Mahadu Gavit struck gold, while Mohammed Basil completed a memorable Indian one-two by claiming silver in the Men’s 100m T47. A brilliant outing on the track for the Indian duo!
Let’s #Cheer4Bharat! 🇮🇳#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/vfdAG3E4y6
परिचय
गावित का काटना पड़ा था हाथ
गावित का जन्म 21 अप्रैल, 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव तोरण डोंगरी में हुआ।
वह एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने इस पदक को जीतने के लिए कई आर्थिक चुनौतियों का सामना किया।
वह बचपन में पेड़ से गिर गए थे, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई थी।
अस्पताल में नहीं ले जाने के कारण संक्रमण बढ़ गया और आखिर में उनका हाथ काटना पड़ा था।
वर्ग
एथलेटिक्स में क्या होता है T-47 वर्ग?
T-47 में वो खिलाड़ी आते हैं जिनके, एक हाथ में कंधे, कोहनी या कलाई पर कुछ हद तक कार्यक्षमता का नुकसान हो।
उनके कलाई या कोहनी के नीचे का हिस्सा विकलांगता से प्रभावित होता है।
T-47 में विकलांगता अपेक्षाकृत कम गंभीर होती है, इसलिए ये खिलाड़ी अन्य पैरा खिलाड़ियों की तुलना में सबसे तेज दौड़ते हैं।
इस वर्ग में खिलाड़ी खड़े होकर दौड़ते हैं। कोई व्हीलचेयर या प्रॉस्थेसिस (कृत्रिम अंग) इस्तेमाल नहीं होता।
पदक तालिका
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रदर्शन
भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अब तक कुल 15 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। ग्लासगो खेलों में भारत ने 9 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं।
पदक तालिका में भारत फिलहाल 8वें स्थान पर है।
भारत के अलावा जमैका और न्यूजीलैंड ने भी अब तक 3-3 स्वर्ण पदक जीते हैं।
पदक तालिका में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कुल 100 से अधिक पदक (स्वर्ण- 47) जीते हैं।