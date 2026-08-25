कोलंबो टेस्ट: ICC ने प्रभात जयसूर्या को लगाई फटकार, डिमेरिट अंक भी दिया

कोलंबो टेस्ट में जायसवाल और फर्नांडो ICC आचार संहिता के आर्टिकल 2.12 के दोषी पाए गए, जो किसी खिलाड़ी, मैच अधिकारी या अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से जुड़ा हुआ है।

मैच फीस के जुर्माना के साथ-साथ इन दोनों खिलाड़ियों को 1-1 डिमेरिट अंक भी दिया गया था।

अगर किसी खिलाड़ी के 24 महीनों के रिकॉर्ड के अंदर 4 या उससे अधिक डिमेरिट अंक जमा हो जाते हैं, तो खिलाड़ी पर प्रतिबंध तक की कार्रवाई हो सकती है।