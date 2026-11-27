लैथम अब न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

उन्होंने इस प्रारूप में रनों के मामले में ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 64.60 की औसत से 6,453 रन बनाए थे।

लैथम ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 38.74 की औसत से 6,509 रन बनाए हैं।

न्यूजीलैंड की ओर से मैकुलम से ज्यादा रन सिर्फ विलियमसन (9,515), रॉस टेलर (7,683) और स्टीफन फ्लेमिंग (7,172) ने बनाए हैं।