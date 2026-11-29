पहली पारी में 5 विकेट लेने और बल्ले से 29 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आकाश को बल्लेबाजी के दौरान 2 बार हेलमेट पर गेंद लगी।

उन्हें पहले जैकब डफी की गेंद सिर पर लगी और इसके बाद काइल जैमीसन की एक गेंद भी उनके हेलमेट पर जा लगी।

लगातार 2 बार सिर पर चोट लगने के कारण जांच में उन्हें कन्कशन की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। इससे टीम को बड़ा झटका लगा।