सिराज ने घर से बाहर अब तक 28 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 29.43 की औसत से 103 विकेट चटकाए हैं।

उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/15 का रहा है। इस खिलाड़ी ने सिर्फ एक टेस्ट मैच तटस्थ स्थान पर खेला है। उस मुकाबले की दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 5 विकेट लिए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 टेस्ट में कुल 5 विकेट चटकाए हैं।