क्राइस्टचर्च टेस्ट: दूसरे मैच में भी नहीं मिला मोहम्मद सिराज को मौका, आखिरकार टूटा ये सिलसिला
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस टेस्ट में भी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। दूसरी तरफ गुरनूर बरार को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। पहले टेस्ट के मुकाबले भारतीय टीम में सिर्फ एक बदलाव हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर गुरनूर को शामिल किया गया।
सिराज
डेब्यू के बाद से पहली बार सिराज नहीं खेले कोई टेस्ट सीरीज
सिराज ने दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।
अपने डेब्यू के बाद से यह पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है, जिसमें सिराज ने एक भी मैच नहीं खेला है।
वह पिछले 7 सालों में भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं।
उनकी जगह पर टीम में शामिल किए गए बरार ने 22 प्रथम श्रेणी मैचों (टेस्ट डेब्यू से पहले) में 26.40 की औसत से 71 विकेट लिए हैं।
जानकारी
इस न्यूजीलैंड दौरे पर सिर्फ एक वनडे खेले सिराज
न्यूजीलैंड दौरे पर सिराज वनडे सीरीज के लिए भी उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए थे।
आंकड़े
विदेशों में सिराज का प्रदर्शन
सिराज ने घर से बाहर अब तक 28 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 29.43 की औसत से 103 विकेट चटकाए हैं।
उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/15 का रहा है। इस खिलाड़ी ने सिर्फ एक टेस्ट मैच तटस्थ स्थान पर खेला है। उस मुकाबले की दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 5 विकेट लिए थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 टेस्ट में कुल 5 विकेट चटकाए हैं।
आंकड़े
शानदार है सिराज का टेस्ट करियर
सिराज ने अब तक 48 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 29.63 की औसत से 148 विकेट अपने नाम किए हैं।
उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। इस बीच पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/15 का रहा है।
घर पर खेलते हुए उन्होंने 29.08 की औसत से 36 विकेट लिए हैं।
अपने टेस्ट करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट (50) इंग्लैंड के खिलाफ चटकाए हैं।
इलेवन
ऐसी रही दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, और जसप्रीत बुमराह।
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, और जैकब डफी।