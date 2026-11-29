क्राइस्टचर्च टेस्ट: काइल जैमीसन ने हासिल की 4 सफलताएं, पूरे किए अपने 200 प्रथम श्रेणी विकेट
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम की पारी 246 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम 110 रन से पिछड़ गई। भारत की पारी को समेटने में काइल जैमीसन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 विकेट लिए। वह अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। इस बीच उन्होंने प्रथम श्रेणी करियर में अपने 200 विकेट भी पूरे किए। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही जैमीसन की गेंदबाजी
जैमीसन ने भारत के शीर्षक्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।
इसके बाद उन्होंने शुभमन गिल को आउट करते हुए प्रमुख विकेट चटकाया।
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने ध्रुव जुरेल और गुरनूर बरार को भी अपनी गेंदबाजी पर पवेलियन की राह दिखाई।
उन्होंने 25.1 ओवर में 69 रन देते हुए 4 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 7 ओवर मेडेन किए।
आंकड़े
जैमीसन ने पूरे किए अपने 200 प्रथम श्रेणी विकेट
इस गेंदबाजी के दौरान जैमीसन ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 200 विकेट पूरे किए।
उन्होंने अब तक 56 मैचों की 99 पारियों में लगभग 22 की औसत के साथ 201 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 12 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।
पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74 रन पर 8 विकेट लेना रहा है।
वह 2 प्रथम श्रेणी मैचों में 10 या अधिक विकेट ले चुके हैं।
आंकड़े
भारत के खिलाफ घातक रहे हैं जैमीसन
जैमीसन ने भारत के खिलाफ अब तक 7 टेस्ट की 12 पारियों में 20.25 की औसत के साथ 27 विकेट लिए हैं। इस बीच वह 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं।
इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन पर 5 विकेट लेना रहा है।
न्यूजीलैंड में खेलते हुए जैमीसन बेहद घातक रहे हैं। उन्होंने अपने घर पर खेलते हुए 18.52 की औसत के साथ 61 विकेट लिए हैं।
करियर
शानदार चल रहा है जैमीसन का टेस्ट करियर
जैमीसन को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद 2020 में टेस्ट खेलने का मौका मिला था।
उन्होंने भारत के खिलाफ 2020 वेलिंगटन टेस्ट में अपना टेस्ट डेब्यू किया था।
अब तक उन्होंने 23 टेस्ट मैचों की 42 पारियों में 20.82 की उम्दा औसत से 95 विकेट लिए हैं।
इस साल अब तक 4 टेस्ट की 6 पारियों में उन्होंने 26.60 की औसत के साथ 15 विकेट लिए हैं।