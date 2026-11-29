जैमीसन ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: काइल जैमीसन ने हासिल की 4 सफलताएं, पूरे किए अपने 200 प्रथम श्रेणी विकेट

लेखन अंकित पसबोला 09:02 am Nov 29, 202609:02 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम की पारी 246 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम 110 रन से पिछड़ गई। भारत की पारी को समेटने में काइल जैमीसन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 विकेट लिए। वह अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। इस बीच उन्होंने प्रथम श्रेणी करियर में अपने 200 विकेट भी पूरे किए। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।