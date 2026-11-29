सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर चायकाल में गावस्कर ने कहा कि टीम प्रबंधन बड़ा मौका चूक गया। सिराज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती पेश कर सकते थे।

उन्होंने कहा, "सिराज को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में लाया जाना चाहिए था। यदि आप ताजा ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उनके पास और भी अधिक ताजा ऊर्जा है क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट भी नहीं खेला था। कृष्णा पहले टेस्ट में कीवी बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर पाए थे।"