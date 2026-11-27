आकाश दीप की गेंदबाजी पहले दिन अच्छी रही (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: आकाश दीप का बड़ा बयान, बोले- पहले दिन हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे

लेखन आदर्श कुमार 03:17 pm Nov 27, 202603:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म होने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अनुशासन और धैर्य के साथ गेंदबाजी करने की रणनीति अपनाई। इसके बावजूद वो बेहतर कर सकते थे। मेजबान टीम ने 110 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 246 रन बना लिए। टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 62 रन जोड़े।