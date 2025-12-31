क्रिस लिन बिग बैश लीग में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े  

क्रिस लिन बिग बैश लीग में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
आक्रामक बल्लेबाज क्रिस लिन ने बिग बैश लीग (BBL) में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल, वह BBL के इतिहास में 4,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हुए ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच के दौरान अपना 17वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने अर्धशतक लगाया और उनकी टीम को मैच में जीत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही लिन की पारी
एडिलेड ओवल के मैदान पर ब्रिस्बेन की टीम ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 121 रन बनाए। जवाब में एडिलेड की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए लिन ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी भी की। अच्छी लय में दिख रहे लिन 41 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद रहे और एडिलेड ने 7 विकेट से मैच जीता।
आंकड़े
BBL में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने लिन
लिन ने 2011 में पहली बार BBL में शिरकत की थी। उन्होंने अब तक इस ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंचाइजी लीग में कुल 131 मैच खेले हैं, जिसकी 129 पारियों में उन्होंने 36.29 की औसत और 149.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,065 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 32 अर्धशतक भी लगाए। उनके बाद किसी अन्य बल्लेबाज ने BBL में 3,500 रन का आंकड़ा भी नहीं छूआ है। आरोन फिंच (3,311) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।