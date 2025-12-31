क्रिस लिन बिग बैश लीग में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े  

पारी

शानदार रही लिन की पारी

एडिलेड ओवल के मैदान पर ब्रिस्बेन की टीम ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 121 रन बनाए। जवाब में एडिलेड की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए लिन ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी भी की। अच्छी लय में दिख रहे लिन 41 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद रहे और एडिलेड ने 7 विकेट से मैच जीता।