टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले कप्तान, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा के नाम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) का शिकार हो गए। वह बतौर कप्तान 7वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले पूर्ण सदस्यीय टीमों के कप्तानों पर नजर डाल लेते हैं।
#1
आरोन फिंच - 8
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आरोन फिंच इस अनचाही सूची में पहले पायदान पर हैं।
कप्तान के रूप में खेले गए 76 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह तूफानी सलामी बल्लेबाज 8 बार शून्य पर आउट हुआ है।
हालांकि, फिंच ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन 32.4 की औसत से उनके द्वारा बनाए गए 2,236 रन अभी भी बतौर कप्तान दूसरे सर्वाधिक हैं।
इसमें एक शतक समेत 15 से अधिक के 50+ स्कोर शामिल हैं।
#2
सिकंदर रजा - 7
भारत के खिलाफ तीसरे टी-20 में असफलता के कारण रजा इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
बतौर कप्तान खेले गए 72 मैचों में उनके नाम 7 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है।
उन्होंने 27.74 की औसत से 1,720 रन भी बनाए हैं। इसमें वह 9 बार 50+ स्कोर बनाने में सफल रहे हैं।
साल 2024 में गाम्बिया के खिलाफ उनके द्वारा खेली गई 133* रन की पारी आज भी बतौर कप्तान दूसरा सर्वाच्च स्कोर है।
#3
रोहित शर्मा और बाबर आजम - 6
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम और भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 6-6 बार शून्य पर आउट होकर तीसरे स्थान पर हैं।
बाबर 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37.74 की औसत से 2,642 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान हैं। इसमें 3 शतक और 23 अर्धशतक शामिल है।
रोहित ने 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करते हुए 34.01 की औसत से 1,905 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं।