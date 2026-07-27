जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले कप्तान, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 03:47 pm Jul 27, 202603:47 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा के नाम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) का शिकार हो गए। वह बतौर कप्तान 7वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले पूर्ण सदस्यीय टीमों के कप्तानों पर नजर डाल लेते हैं।