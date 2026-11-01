कप्तान पैट कमिंस ने बल्लेबाजों को ठहराया हार का कसूरवार, दिए टीम में बदलाव के संकेत

कमिंस ने कहा, "शुरुआती कुछ ओवरों में पिछड़ने पर शायद हम योजना से भटककर जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर रन चेज करने लगे। हमें इस खेल में बेहतर होना होगा। हमारा मानना था कि यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता था।"

उन्होंने कहा, "हमें लगा था कि पहले दिन पिच से गेंदबाजों को उम्मीद से अधिक मदद मिलेगी। हमने सोचा था कि पहले दिन 10 विकेट निकालकर हम खेल में बढ़त बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"