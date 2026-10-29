केपटाउन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी के आधार पर बनाई बढ़त, ऐसा रहा तीसरा दिन 

केपटाउन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी के आधार पर बनाई बढ़त, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं। इसी के साथ दूसरी पारी में टीम की बढ़त 40 रनों की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रेयान रिकेल्टन (8*) और मैथ्यू ब्रीट्जके (19*) क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में आइए तीसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
तीसरे दिन के खेल का लेखा-जोखा
तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 125.1 ओवर में 429 रन पर समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे।
जोश इंग्लिस (102) और एलेक्स केरी (80) ने शानदार पारियां खेलीं। दक्षिण अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगे। एडेन मार्करम (1), डेविड बेडिंगहम (11) जल्दी पवेलियन लौट गए। तेम्बा बावुमा (35) रन बनाकर आउट हुए।
मार्क्स एकरमैन (62) ने अर्धशतकीय पारी खेली।
शतक
इंग्लिस ने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा
इंग्लिस ने 135 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 75.56 की रही।
यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। इंग्लिस ने 5वें विकेट के लिए कैरी के साथ मिलकर 286 गेंदों में 185 रन की बड़ी शतकीय साझेदारी की।
2014 के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की यह पहली 100 से अधिक रनों की साझेदारी है।
रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने इंग्लिस
इस शतक के साथ इंग्लिस ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 2-2 शतक लगाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लिस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल और आरोन फिंच ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से ज्यादा शतक लगा चुके हैं।
हालांकि, मैक्सवेल और फिंच सभी प्रारूपों में कम से कम 2-2 शतक लगाने की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए थे।
कप्तान
बावुमा ने पूरे किए 4,000 रन
क्रिकइंफो के अनुसार, बावुमा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के 11वें बल्लेबाज बन गए हैं।
इस सूची में जैक्स कैलिस शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 55.25 की औसत से 13,206 रन बनाए हैं।
वहीं, हाशिम अमला 9,282 रन के साथ दूसरे और ग्रीम स्मिथ 9,253 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
इन दोनों के अलावा दक्षिण अफ्रीका के किसी अन्य बल्लेबाज ने टेस्ट में 9,000 रन नहीं बनाए हैं।
जानकारी
ऐसी रही हार्मर की गेंदबाजी
हार्मर ने 37 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 104 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 2.80 की रही। अब तक इस खिलाड़ी ने 17 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 24.66 की औसत से 77 विकेट चटकाए हैं।