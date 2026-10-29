केपटाउन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी के आधार पर बनाई बढ़त, ऐसा रहा तीसरा दिन 

इंग्लिस ने 135 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 75.56 की रही।

यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। इंग्लिस ने 5वें विकेट के लिए कैरी के साथ मिलकर 286 गेंदों में 185 रन की बड़ी शतकीय साझेदारी की।

2014 के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की यह पहली 100 से अधिक रनों की साझेदारी है।