कनाडा बनाम UAE: हर्ष ठाकर ने टी-20 विश्व कप में जड़ा अपना पहला अर्धशतक

बल्लेबाजी

कैसी रही ठाकर की पारी और साझेदारी?

कनाडा को पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन तक 3 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ठाकर ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और नवनीत धालीवाल (34) के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने श्रेयस मोव्वा (21) के साथ 33 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 41 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए।