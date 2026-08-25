क्या भारत WTC के फाइनल में पहुंच सकता है? राहुल द्रविड़ ने दिया अहम बयान

द्रविड़ ने भारत के WTC फाइनल में पहुंचने के सवाल पर जियोस्टार से कहा, "मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे ऐसा करेंगे। अगर भारत यहां से WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं, तो यह एक शानदार सफर होगा।"

उन्होंने कहा, "वे थोड़े पिछड़ गए हैं, लेकिन टीम की काबिलियत देखते हुए आप उन्हें किसी भी स्तर पर दौड़ से बाहर नहीं मान सकते। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की है, इसलिए यह अच्छा पहला कदम है।"