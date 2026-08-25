क्या भारत WTC के फाइनल में पहुंच सकता है? राहुल द्रविड़ ने दिया अहम बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि भारतीय टीम के पास अभी भी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के चक्र में फाइनल में पहुंचने का मौका है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत की राह अब काफी कठिन हो गई है। वर्तमान में WTC अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद भारत को शीर्ष 2 में जगह बनाने के लिए अपने आगामी मैचों में असाधारण प्रदर्शन करना होगा।
बयान
द्रविड ने क्या दिया बयान?
द्रविड़ ने भारत के WTC फाइनल में पहुंचने के सवाल पर जियोस्टार से कहा, "मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे ऐसा करेंगे। अगर भारत यहां से WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं, तो यह एक शानदार सफर होगा।"
उन्होंने कहा, "वे थोड़े पिछड़ गए हैं, लेकिन टीम की काबिलियत देखते हुए आप उन्हें किसी भी स्तर पर दौड़ से बाहर नहीं मान सकते। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की है, इसलिए यह अच्छा पहला कदम है।"
चुनौती
भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा न्यूजीलैंड का दौरा- द्रविड़
द्रविड़ ने भारत की अगली बड़ी परीक्षा यानी अक्टूबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे को लेकर कहा, "न्यूजीलैंड का विदेशी दौरा हमेशा एक चुनौती होता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को उनके घर में खेलना बहुत मुश्किल काम है। न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है, उनके खिलाफ घर से बाहर खेलना आसान नहीं होता। भारत के कई युवा लड़कों ने उन परिस्थितियों में पहले कभी नहीं खेला है, इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है।"
सीरीज
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी होगा महामुकाबला
भारत जनवरी 2027 से 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा।
इस सीरीज को लेकर द्रविड़ ने कहा, "उनके (ऑस्ट्रेलिया) कई खिलाड़ी भारत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेहद उत्सुक होंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की इस मौजूदा पीढ़ी ने अभी तक भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, इसलिए वे इस बार पूरी ताकत झोंक देंगे।"
उन्होंने कहा कि यह सीरीज एक तरह से महामुकाबला होगी।
चोट
भारतीय खिलाड़ियों की चोट पर क्या बोले द्रविड़?
राहुल द्रविड़ ने अहम सीरीज से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों से बचने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि वे खिलाड़ियों को फिट रख सकेंगे और अगले कुछ महीनों में बहुत अधिक चोटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "हम इस बार विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को मिस कर रहे हैं। ऐसे में आगामी सीरीज काफी दिलचस्प होगी।"
जानकारी
WTC में क्या है भारत की वर्तमान स्थिति?
भारतीय टीम इस समय WTC अंक तालिका में 53.33 अंक प्रतिशत के साथ 5वें स्थान पर है। भारत ने अब तक कुल 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 5 में जीत, 4 में हार और 1 मैच ड्रॉ रहा है।