स्टीव स्मिथ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है (फाइल तस्वीर)

कैमरून बैनक्राफ्ट ने सैंडपेपर विवाद पर किया चौंकाने वाला खुलासा, स्टीव स्मिथ को बताया बेकसूर

लेखन आदर्श कुमार 10:44 am Nov 19, 202610:44 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कैमरून बैनक्राफ्ट ने 2018 के सैंडपेपर विवाद को लेकर नया खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि स्टीव स्मिथ गेंद पर सैंडपेपर के इस्तेमाल की योजना से खुद को अलग रखना चाहते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस योजना पर चर्चा में डेविड वार्नर और उनके अलावा ड्रेसिंग रूम के कई अन्य सदस्य शामिल थे। बैनक्रॉफ्ट ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में प्रकाशित 4,000 शब्दों के लेख में उन घटनाओं का जिक्र किया है।