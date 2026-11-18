बैनक्रॉफ्ट ने ख्वाजा के दावों का समर्थन किया (तस्वीर: एक्स/@ICC)

'सैंडपेपर गेट' विवाद पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने तोड़ी चुप्पी, उस्मान ख्वाजा के दावों का समर्थन किया

लेखन अंकित पसबोला 03:14 pm Nov 18, 202603:14 pm

क्या है खबर?

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने फिर से चर्चा में आए 'सैंडपेपर गेट' विवाद पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था कि वह गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने उस्मान ख्वाजा के बयान का समर्थन किया और कहा कि पिछले हफ्ते पैट कमिंस के रुख से उन्हें गुस्सा आया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।