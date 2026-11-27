जायसवाल के पास मांजरेकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका होगा।

बता दें कि 2027 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है और सीरीज का पहला टेस्ट नागपुर में होना है, जहां जायसवाल अभी तक टेस्ट नहीं खेले हैं।

अगर वह नागपुर टेस्ट में खेलते हैं तो उनका अलग-अलग मैदानों पर खेलने का सिलसिला 34 मैच तक पहुंच जाएगा। हालांकि, उसके बाद के मैच चेन्नई में होना है और यहां पर जायसवाल खेल चुके हैं।