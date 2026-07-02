कुछ जरूरी सामान शुरुआत में ही खरीद लेना बेहतर रहता है

नई बाइक खरीद रहे हैं? ये जरूरी एक्सेसरीज लेना बिल्कुल न भूलें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:27 am Jul 02, 202609:27 am

क्या है खबर?

नई बाइक खरीदते समय ज्यादातर लोग इंजन, माइलेज और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन जरूरी एक्सेसरीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सही एक्सेसरीज न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ाती हैं, बल्कि बाइक को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखने में भी मदद करती हैं। कुछ जरूरी सामान शुरुआत में ही खरीद लेना बेहतर रहता है। इससे रोजाना की राइड आसान होती है और बाद में होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सकता है।