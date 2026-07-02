नई बाइक खरीद रहे हैं? ये जरूरी एक्सेसरीज लेना बिल्कुल न भूलें
क्या है खबर?
नई बाइक खरीदते समय ज्यादातर लोग इंजन, माइलेज और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन जरूरी एक्सेसरीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सही एक्सेसरीज न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ाती हैं, बल्कि बाइक को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखने में भी मदद करती हैं। कुछ जरूरी सामान शुरुआत में ही खरीद लेना बेहतर रहता है। इससे रोजाना की राइड आसान होती है और बाद में होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सकता है।
#1
हेलमेट, ग्लव्स और सुरक्षा से जुड़ा सामान लें
नई बाइक के साथ सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाला ISI या DOT प्रमाणित हेलमेट जरूर से खरीदें। इसके अलावा, राइडिंग ग्लव्स, घुटने और कोहनी के गार्ड तथा रिफ्लेक्टिव जैकेट भी उपयोगी होते हैं। ये सामान दुर्घटना की स्थिति में चोट का खतरा कम करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो सुरक्षा से जुड़ी इन एक्सेसरीज को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
#2
बाइक की सुरक्षा और देखभाल के लिए ये चीजें रखें
बाइक को चोरी से बचाने के लिए मजबूत डिस्क लॉक या चेन लॉक खरीदना अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही, एक अच्छी क्वालिटी का बाइक कवर भी रखें, जो धूल, धूप और बारिश से सुरक्षा देता है। मोबाइल होल्डर, USB चार्जर और छोटी टूल किट जैसी एक्सेसरीज भी काफी काम आती हैं। ये सामान रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाते हैं और यात्रा के दौरान काफी उपयोगी साबित होते हैं।
#3
लंबी यात्रा के लिए ये एक्सेसरीज भी हैं जरूरी
अगर आप बाइक से अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, तो लगेज कैरियर, सैडल बैग या टैंक बैग जैसी एक्सेसरीज भी खरीद सकते हैं। साथ में टायर एयर प्रेशर गेज, पंचर रिपेयर किट और फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी समझदारी है। ये सामान सफर के दौरान अचानक आने वाली छोटी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। जरूरत और बजट के अनुसार सही एक्सेसरीज चुनकर आप अपनी हर यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं।