नाइटक्लब विवाद के बीच ब्रायडन कार्स को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से किया गया बाहर

डर्बीशायर पुलिस के एक प्रवक्ता ने क्रिकइंफो को बताया, "शनिवार रात (22 अगस्त) डर्बी शहर के सेंटर में शराब के नशे में हंगामा करने के शक में 30 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उस इलाके से चले जाने पर सहमत होने के बाद उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया।"

दिलचस्प रूप से पुलिस के एक प्रवक्ता ने उस व्यक्ति (कार्स) के नाम का खुलासा नहीं किया।