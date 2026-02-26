LOADING...
ब्रायन बेनेट ने टी-20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के लिए खेली सबसे बड़ी पारी, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Feb 26, 2026
10:44 pm
क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने गुरुवार को टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (97*) खेली। वह टी-20 विश्व कप में अपने पहले शतक से महज 3 रन दूर रह गए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां और भारतीय टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी से जिम्बाब्वे बड़ी हार टालने में सफल रही।

बल्लेबाजी

कैसी रही बेनेट की पारी और साझेदारी?

257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे को बेनेट और तादिवानाशे मारुमानी (20) की सलामी जोड़ी ने 44 रन की सधी हुई शुरुआत दिलाई। इसके बाद बेनेट ने कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 72 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन शतक से 3 रन दूर रह गए। वह 59 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों से 97 रन पर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के लिए टी-20 विश्व कप में सबसे बड़ी पारी

बेनेट की यह पारी टी-20 विश्व कप इतिहास में जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। उन्होंने इस मामले में कप्तान रजा को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने टी-20 विश्व कप 2022 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 82 रन की पारी खेली थी। इस सूची में बेनेट भी तीसरे नंबर पर भी मौजूद है। उन्होंने इसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 64 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी।

प्रदर्शन

इस विश्व कप में अब तक कैसा रहा है बेनेट का प्रदर्शन?

बेनेट का मौजूदा विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। वह 6 मैचों में 250 से अधिक की औसत और 135 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 330 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े हैं। वह 4 बार नाबाद भी रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। इसके साथ ही वह किसी टी-20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

करियर

कैसा रहा है बेनेट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

बेनेट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2023 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 62 मैचों की 59 पारियों में 36 से अधिक की औसत और 143 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 1,931 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 111 रन का रहा है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में देश से चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

